Победа над «Сабахом» (2:1) в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов стала для дортмундской «Боруссии» пятой в пяти матчах против азербайджанских клубов в турнирах УЕФА.
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