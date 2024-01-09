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Российские ученые изобрели новый способ лечения ран и ожогов в условиях Крайнего Севера

Российские ученые изобрели новый способ лечения ран и ожогов в условиях Крайнего Севера

Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали инновационный способ лечения сложных и глубоких ран в условиях Крайнего Севера, где они из-за сурового климата заживают дольше и болезненнее.

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