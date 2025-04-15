Взрывы в Запорожье: тревога и сирены в трех украинских областях

В городе Запорожье, контролируемом Киевом, произошли взрывы, однако тревога не объявлялась. Сирены были активированы в областях Сумской, Харьковской и Черниговской, что повышает обеспокоенность населения в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии