Золото упало после рекордного ралли

В пятницу золото немного упало в цене после рекордного ралли. Фокус рынка сместился на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые могут дать подсказки о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
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