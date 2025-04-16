Крупные и потенционально опасные для купальщиков предметы, которые не смогут вытащить со дна Иртыша водолазы, огородят буйками.
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Крупные и потенционально опасные для купальщиков предметы, которые не смогут вытащить со дна Иртыша водолазы, огородят буйками.