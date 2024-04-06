На Балтийском флоте проверена готовность спасательных противопаводковых групп

Военнослужащие инженерных подразделений Балтийского флота прошли противопаводковую подготовку для ликвидации заторов, защиты гидротехнических сооружений на водоемах, а также предотвращения подтопления населенных пунктов.
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