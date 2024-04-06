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Закон, порядок, государство

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На Балтийском флоте проверена готовность спасательных противопаводковых групп

На Балтийском флоте проверена готовность спасательных противопаводковых групп

Военнослужащие инженерных подразделений Балтийского флота прошли противопаводковую подготовку для ликвидации заторов, защиты гидротехнических сооружений на водоемах, а также предотвращения подтопления населенных пунктов.

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