"Путин снова навел шороху". Теперь на Дунае – британцы теряют деньги

ЛК

Любовь Кузьмина

Если ты ранил друга? Выходит, не был он тебе другом.Это не наша мудрость.Это то же самое выражение, что "Боливар не выдержит двоих". Друга спасают, дорогой! "Сам погибай, а друга выручай". У православных воинов так. Сегодня ты спас друга, а завтра спасут тебя..