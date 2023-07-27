Закон и Порядок

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"Путин снова навел шороху". Теперь на Дунае – британцы теряют деньги

"Путин снова навел шороху". Теперь на Дунае – британцы теряют деньги

Еще пару слов о некоторых успехах России. На днях уже писал, что Владимир Путин, объявив о де-факто выходе из зерновой сделки, навел шороху в Черном море.

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Комментарии
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А
Александр
Если ты ранил друга, добей его. Иначе, он убьет тебя. (Мудрость старого ковбоя.)
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8 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Если ты ранил друга? Выходит, не был он тебе другом.Это не наша мудрость.Это то же самое выражение, что &quot;Боливар не выдержит двоих&quot;. Друга спасают, дорогой! &quot;Сам погибай, а друга выручай&quot;. У православных воинов так. Сегодня ты спас друга, а завтра спасут тебя..
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7 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну вот так и просится удар по дунаю . Несколько барж утопить и прекратится движуха
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7 час.

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