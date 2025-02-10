В Петербурге некому убирать новогодние елки с улиц

Деревья и праздничные украшения обещали демонтировать полностью только к 14 февраля. Новогодние ели в Северной столице до сих пор стоят у станций метро, в том числе у «Гражданского проспекта», «Черной речки».
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