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В Петербурге некому убирать новогодние елки с улиц

В Петербурге некому убирать новогодние елки с улиц

Деревья и праздничные украшения обещали демонтировать полностью только к 14 февраля. Новогодние ели в Северной столице до сих пор стоят у станций метро, в том числе у «Гражданского проспекта», «Черной речки».

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