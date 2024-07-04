Строительству АЭС «Аккую» в Турции создают помехи третьи страны — Росатом

«Третьи страны» намеренно создают проблемы при реализации проекта строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 4 июля журналистам.
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