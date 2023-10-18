Индия планирует обзавестись орбитальной космической станцией к 2035 году

В годы холодной войны две сверхдержавы – СССР и США - соперничали в космическом пространстве. Однако за последние десятилетия произошло много изменений, количество космических держав становится всё больше.
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