В английском таблоиде The Sun вышел материал, который утверждает, что к середине уже этого лета Крымский мост якобы будет уничтожен.
The Sun: молниеносный удар по путинскому монстру
Комментарии
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Олег Филимонов
Почему бы нашим телеканалам не показывать мультик как взрываются пара Посейдонов около побережья Великобритании после ударов по Крымскому мосту.
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6 час.
Александр Гребнев
Это люди родственники клоуна как дети им на срать на людей что гибнут тысячами им мост надо уничтожить и война кончится мозгов нет и не было стыдно за мелкий народ пресмыкающийся перед Америкой. Она науськивает их на русских а эти дворняжки с лаем бегут исполнять
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5 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Пусть попробуют. Ф16 это старые летающие корыта типа времен холодной войны. Если их передадут хохлы пол года будут скакать гопака от радости а на ракеты спейс уже есть противоядия как и на морские бпла корыта. Главное вовремя среагировать а не жевать хуй.
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3 час.
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