The Sun: молниеносный удар по путинскому монстру

Олег Филимонов Почему бы нашим телеканалам не показывать мультик как взрываются пара Посейдонов около побережья Великобритании после ударов по Крымскому мосту.

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