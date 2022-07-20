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Запад включает новую волну

Запад включает новую волну

Как и два года назад, коронавирус снова оказался крайне удобным для творцов «дивного нового мира» (или, называя вещи своими именами, глобальных сатанистов, приближающих приход антихриста) — «пандемии» запускают в самый нужный западной элите момент.

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