Запад включает новую волну

Как и два года назад, коронавирус снова оказался крайне удобным для творцов «дивного нового мира» (или, называя вещи своими именами, глобальных сатанистов, приближающих приход антихриста) — «пандемии» запускают в самый нужный западной элите момент.
Как и два года назад, коронавирус снова оказался крайне удобным для творцов «дивного нового мира» (или, называя вещи своими именами, глобальных сатанистов, приближающих приход антихриста) — «пандемии» запускают в самый нужный западной элите момент.
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