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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Вместо робы – славянское платье: как проходил конкурс красоты за решеткой в омской колонии-поселении

Вместо робы – славянское платье: как проходил конкурс красоты за решеткой в омской колонии-поселении

Женщина во все времена должна оставаться женщиной, даже если на ней тюремная роба. Именно так считают в омской колонии-поселении № 12, где уже не первый год проходит этап Всероссийского конкурса красоты «А ну-ка, девушки!» среди арестанток.

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