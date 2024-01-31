Вместо робы – славянское платье: как проходил конкурс красоты за решеткой в омской колонии-поселении

Женщина во все времена должна оставаться женщиной, даже если на ней тюремная роба. Именно так считают в омской колонии-поселении № 12, где уже не первый год проходит этап Всероссийского конкурса красоты «А ну-ка, девушки!» среди арестанток.
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