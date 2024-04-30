В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта на Портовой

Ростовские автомобилисты будут сталкиваться с трудностями при движении на Портовой улице. Согласно информации Управления ГИБДД по Ростовской области, с 13 мая по 30 июня на этой улице будет установлено временное ограничение движения транспорта.
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