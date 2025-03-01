Представители Буйнова сообщили, что находятся на связи с пострадавшей в ДТП женщиной

Об этом рассказал концертный директор артиста Концертный директор музыканта Александра Буйнова Сергей Пудовкин сообщил, что представители народного артиста России продолжают поддерживать связь с женщиной, пострадавшей в ДТП с его участием, и предлагать ей помощь, пишет ТАСС.