Представители Буйнова сообщили, что находятся на связи с пострадавшей в ДТП женщиной

Об этом рассказал концертный директор артиста Концертный директор музыканта Александра Буйнова Сергей Пудовкин сообщил, что представители народного артиста России продолжают поддерживать связь с женщиной, пострадавшей в ДТП с его участием, и предлагать ей помощь, пишет ТАСС.
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