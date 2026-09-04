iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Компактная домашняя электростанция с батареей 2 кВтч, ресурсом более 10 тыс. циклов и функцией ИБП: представлен Anker Solix S2000

Компактная домашняя электростанция с батареей 2 кВтч, ресурсом более 10 тыс. циклов и функцией ИБП: представлен Anker Solix S2000

Электростанция, которая сама автоматически себя заряжает до максимума после предупреждений о возможных стихийных бедствиях Anker расширила европейскую линейку портативных электростанций Solix моделью S2000.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым