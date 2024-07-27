Депутат Госдумы Делягин: повышение ключевой ставки только разгонит инфляцию

Депутат Государственной Думы Михаил Делягин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что повышение ключевой процентной ставки только ускорит инфляцию, а не снизит ее, поскольку в России ситуация отличается от типичной.
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