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7 странных мест, которые люди нашли в Google Earth

Кроваво-красное озеро, чёрный остров-ловушка и гигантская надпись «антитело» из зданий — семь необычных мест, которые заметили обычные пользователи спутниковых карт.

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