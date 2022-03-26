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В туркластере «Белокуриха горная» построят дорогу за 465 млн рублей

В туркластере «Белокуриха горная» построят дорогу за 465 млн рублей

На территории туристического кластера «Белокуриха горная» появится еще одна автомобильная дорога. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, на основании заключенного в марте 2022 года соглашения между Федеральным агентством по туризму и алтайскими властями на ее строительство направят 465,67 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Алтайский край)» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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