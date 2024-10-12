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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Авангарда» Кэсселс впервые в сезоне пропустит матч – он не сыграет с «Металлургом». У легионера 0+1 в 14 матчах

Нападающий «Авангарда» не был включен в заявку команды на матч Фонбет чемпионата КХЛ. Американец впервые пропустит матч в нынешнем сезоне.

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