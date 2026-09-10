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Царьград

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Псковская область увеличила выплаты на третьего ребенка до 600 тыс. рублей

Псковская область увеличила выплаты на третьего ребенка до 600 тыс. рублей

С 2025 года более 450 семей Псковской области получили единовременные выплаты по 600 тыс. рублей при рождении третьего ребенка.

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