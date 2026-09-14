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СахПресс

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Иностранца будут судить на Сахалине за организацию незаконной миграции

Иностранца будут судить на Сахалине за организацию незаконной миграции

В Сахалинской области перед судом предстанет 46-летний иностранный гражданин. Его обвиняют в организации незаконного пребывания другого иностранца в России, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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