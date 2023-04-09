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НТВ: 90-летний отец Филиппа Киркорова разводится с супругой после 26 лет совместной жизни

НТВ: 90-летний отец Филиппа Киркорова разводится с супругой после 26 лет совместной жизни

Певец Бедрос Киркоров намерен развестись со своей супругой Людмилой Киркоровой (Смирновой). Людмила - вторая жена 90-летнего отца певца Филиппа Киркорова, она моложе на 18 лет.

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