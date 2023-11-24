«Росэлектроника» разработала мини-камеры для роботов и промышленности

Компания «Росэлектроника», входящая в холдинг «Ростех», представила миниатюрные видеокамеры с низким энергопотреблением, которые будут использоваться в робототехнике и системах мониторинга и контроля производственных процессов.
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