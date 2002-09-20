20 сентября 2002 года: трагедия в Кармадонском ущелье, унёсшая жизнь Сергея Бодрова

20 сентября 2002 года стало одной из самых трагичных дат в истории российского кино. В тот день в Кармадонском ущелье в Северной Осетии сошел ледник Колка, который погреб под собой съемочную группу фильма «Связной».
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