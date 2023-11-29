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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ с 3 очками за один период в 3+ матчах подряд. Другие двое – Гретцки и Лемье

Сегодня капитан «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (5:4 Б).  Все баллы он записал в актив во втором периоде.

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