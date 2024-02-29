Мэр Иркутска Руслан Болтов об обращении Владимира Путина

В своем выступлении по итогам послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что к 2030 году Иркутск достигнет значительных успехов в приоритетных направлениях, обозначенных главой государства.