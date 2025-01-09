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В Госдуме предложили лишить родителей больничного во время болезни детей

В Госдуме предложили лишить родителей больничного во время болезни детей

Депутаты Государственной Думы инициировали официальное обращение к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением предоставить женщинам выбор: идти на больничный во время болезни детей или продолжать работать, если они имеют такую возможность.

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