Складская недвижимость в России достигнет рекордного уровня в 2024 году

Доля сделок со складской недвижимостью в формате build-to-suit (BTS, строительство под заказчиков) в России в 2024 году достигнет рекордных 80-85%, , пишут РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.
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