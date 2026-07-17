Почетный президент РФС Колосков рассказал, почему Инфантино победит на новых выборах главы ФИФА

Его точно поддержат Латинская Америка, Африка, Океания и Азия, а Европа может выдвинуть своего кандидата, считает экспертПочетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что действующий глава ФИФА Джанни Инфантино вновь будет избран на свой пост в 2027 году.