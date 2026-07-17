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Daily Storm

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Почетный президент РФС Колосков рассказал, почему Инфантино победит на новых выборах главы ФИФА

Почетный президент РФС Колосков рассказал, почему Инфантино победит на новых выборах главы ФИФА

Его точно поддержат Латинская Америка, Африка, Океания и Азия, а Европа может выдвинуть своего кандидата, считает экспертПочетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что действующий глава ФИФА Джанни Инфантино вновь будет избран на свой пост в 2027 году.

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