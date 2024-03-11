Вооруженные силу Украины (ВСУ) испытывает серьезные трудности в рамках отступления после освобождения российскими войсками Авдеевки, Киев не смог надлежащим образом подготовить линию обороны западнее города.
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