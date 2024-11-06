В США заявили, что опросы используют для формирования, а не оценки мнения

Социологические опросы в США используются не для исследования общественного мнения, а для его формирования, заявила член конгресса США Марджори Тейлор Грин 5 ноября в прямом эфире программы Такера Карлсона, посвященной результатам президентских выборов в Штатах.
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