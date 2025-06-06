Российский спецназ уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Опорный пункт и пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области были уничтожены отрядом спецназа 44-го армейского корпуса российской армии, сообщил офицер войсковой группировки «Север» с позывным Барс 6 июня РИА Новости.
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