Жгучая брюнетка из Краснозерки стала участницей шоу про топ-моделей

Жительница сибирской глубинки принимает участие в проекте «Ты топ-модель! Битва сибирских городов». Девушка, работающая в индустрии красоты, прошла все отборочные этапы и сейчас вместе с другими участницами представляет наш город в Красноярске.
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