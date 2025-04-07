В Воронежской области частично разберут поврежденный после атаки БПЛА дом

Часть конструкций дома в городе Борисоглебск Воронежской области, в который ранее попал БПЛА, будет разобрана, такое решение приняли оперативные службы, 7 апреля сообщает пресс-служба администрации Борисоглебского городского округа.
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