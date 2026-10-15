Новые ракеты «Фламинго» и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ), 15 октября объявили в Министерстве обороны России.
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А нас все кормят сказками про уничтожение производства "Фламинго" на Украине.