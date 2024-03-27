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Роскачество: мошенники могут использовать данные пострадавших в "Крокусе"

Роскачество: мошенники могут использовать данные пострадавших в "Крокусе"

Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил РИА Новости, что опубликованные данные пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" могут быть использованы мошенниками для создания фейковых личных страниц в соцсетях или мессенджерах, чтобы собирать от их имени деньги.

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