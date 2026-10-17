В Новосибирске 22-летнему водителю Mercedes-Benz, занимающемуся боевыми единоборствами, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после того, как он избил 49-летнего пешехода на парковке у кафе в Октябрьском районе.
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