В Новосибирске 22-летнему водителю Mercedes-Benz, занимающемуся боевыми единоборствами, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после того, как он избил 49-летнего пешехода на парковке у кафе в Октябрьском районе.