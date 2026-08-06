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Время собирать нейронные связи: большое интервью с ректором РЭШ Антоном Суворовым

Время собирать нейронные связи: большое интервью с ректором РЭШ Антоном Суворовым

Ректор Российской экономической школы Антон Суворов в разговоре с издателем «Сноба» Мариной Геворкян объясняет, почему искусственный интеллект опасен для мозга, как мы попадаем в ловушку собственной нерациональности, что делать, чтобы не оказаться в цифровом концлагере, и чем Лев Толстой лучше Карла Маркса с точки зрения поведенческой экономикиАнтон СуворовВы занимались поведенческой экономикой задолго до бума ИИ.

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