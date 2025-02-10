Сергей Мардан: Человек, который прибегает в детский лагерь в явно изменённом сознании и с оружием должен моментально получить пулю промеж глаз

Очередной эпизод в саге о хороших русских людях и допустимых пределах самообороны. В Нижегородской области к 5,5 годам заключения приговорили 70-летнего пенсионера Павла Червякова, который защищал детский лагерь от ворвавшегося туда местного наркомана.
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