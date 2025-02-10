Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сергей Мардан: Человек, который прибегает в детский лагерь в явно изменённом сознании и с оружием должен моментально получить пулю промеж глаз

Сергей Мардан: Человек, который прибегает в детский лагерь в явно изменённом сознании и с оружием должен моментально получить пулю промеж глаз

Очередной эпизод в саге о хороших русских людях и допустимых пределах самообороны.  В Нижегородской области к 5,5 годам заключения приговорили 70-летнего пенсионера Павла Червякова, который защищал детский лагерь от ворвавшегося туда местного наркомана.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
В этом мире нет справедливости. Смиритесь. — Джордж Карлин
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3 д.
Станислав Бурченко
...я за пулю,...а путевку на курорт...
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3 д.
Александр _
Согласен. Его нужно было пристрелить еще когда он третью дозу начал принимать. После первых двух можно дать время на перевоспитание.
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3 д.
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