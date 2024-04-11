Почему?... почему же Россия не хочет быть хорошей...

Вера смелых

Как и ожидалось от видео с депутатом -ахметовцем из мусорного ящика - он явно с бодуна, еле языком ворочает, с припухшим фейсом и заплыашими глазами, и несёт свою заукраинскую хрень, братсколюб хренов. Хочется сказать - пойди, проспись, владелец санатория, а потом почитай окраинские паблики. Там ясно видно, с кем придётся иметь дело - с тупыми, злобными и ненавидящими бандеровцами. Не просто ставшими врагами небратьями, а - бандеровцами! Каким идиотом надо быть, чтобы призывать "сделать витрину", чтобы завлечь продажные душонки хохлов - Проебалтика была витринах, и как отплатила? Дураков уже нет.