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Почему?... почему же Россия не хочет быть хорошей...

Почему?... почему же Россия не хочет быть хорошей...

«Мы должны. Нам с ними жить»(с). Да что за ущербная, или, как сейчас говорят, куколдская логика и позиция? Почему, массаракш, нам с ними? А давайте повернем «стрелочку» все-таки.

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Комментарии
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Андрей
всё правильно, эта прохохлячья позиция царёвых достала уже.
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19 час.
Вера смелых
Как и ожидалось от видео с депутатом -ахметовцем из мусорного ящика - он явно с бодуна, еле языком ворочает, с припухшим фейсом и заплыашими  глазами, и  несёт свою заукраинскую хрень, братсколюб хренов. Хочется сказать - пойди, проспись, владелец санатория, а потом почитай окраинские паблики. Там ясно видно, с кем придётся иметь дело - с тупыми, злобными и  ненавидящими  бандеровцами. Не просто ставшими врагами небратьями, а - бандеровцами!           Каким идиотом надо быть, чтобы призывать &quot;сделать витрину&quot;, чтобы завлечь продажные душонки хохлов - Проебалтика была витринах, и как отплатила? Дураков уже нет.
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15 час.

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