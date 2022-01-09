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Овечкин, Панарин, Василевский и Капризов вошли в составы команд на Матч звезд по версии сайта НХЛ

Журналисты официального сайта НХЛ провели голосование по выбору составов команд на Матч звезд. Авторам нужно было выбрать по одному игроку от каждой команды дивизиона.

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