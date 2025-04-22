Жители Республики Татарстан прокачали свою информационную безопасность

В Татарстане завершился весенний тур «Конструктивного диалога», а это значит, что школьники, студенты, их педагоги и родители со всех районов республики посетили развивающие мероприятия в сфере профилактики экстремизма и идеологии терроризма и прокачали свою идеологическую, информационную и психологическую безопасность.