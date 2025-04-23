Одесса! Пожарище и серьезные разрушения после ночного удара

Ночной удар привёл к масштабному возгоранию на территории компании "Унитех" в Одессе. "Унитех" является производителем и поставщиком компонентов и запасных частей для авиационной и машиностроительной отраслей, сообщает тг-канал Два майора.
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