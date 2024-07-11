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Ван Хойдонк о вылете Нидерландов с голом на 91-й: «Дорога к финалу Евро была относительно простой, но проиграть так – очень больно»

Ван Хойдонк о вылете Нидерландов с голом на 91-й: «Дорога к финалу Евро была относительно простой, но проиграть так – очень больно»

Англичане одержали победу над Нидерландами (2:1) и вышли в финал чемпионата Европы благодаря голу Олли Уоткинса на 91-й минуте матча.

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