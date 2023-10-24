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Ученые определили истинный возраст Луны

Ученые определили истинный возраст Луны

Луна на 40 миллионов лет старше, чем считалось ранее, утверждается в отчете одного из авторов исследования профессора Филиппа Хека, руководителя отдела метеоритики и полярных исследований Полевого музея естественной истории в Чикаго.

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