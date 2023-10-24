Ученые определили истинный возраст Луны

Луна на 40 миллионов лет старше, чем считалось ранее, утверждается в отчете одного из авторов исследования профессора Филиппа Хека, руководителя отдела метеоритики и полярных исследований Полевого музея естественной истории в Чикаго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии