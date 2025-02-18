Аналитики Kaiko составили справедливый рейтинг ликвидности криптовалют

Аналитики Kaiko выяснили, что лишь немногие крупные цифровые активы, такие как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) и Ripple (XRP), обладают ликвидностью, соответствующей их рыночной капитализации.
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