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Антифашист

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На Украине отменили первый звонок в школах. В Харькове линейки пройдут «под землей»

На Украине отменили первый звонок в школах. В Харькове линейки пройдут «под землей»

На Украине призвали учебные заведения отказаться от проведения массовых торжеств 1 сентября из-за угрозы обстрелов.

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