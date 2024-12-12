В России предложили аннулировать негативные кредитные истории участников СВО

В России хотят аннулировать негативные кредитные истории участников СВО. Такое предложение направила главе Центробанка Эльвире Набиуллиной первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению от партии «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова.