В России предложили аннулировать негативные кредитные истории участников СВО

В России хотят аннулировать негативные кредитные истории участников СВО. Такое предложение направила главе Центробанка Эльвире Набиуллиной первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению от партии «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова.
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