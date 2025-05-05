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  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

Правительство РФ упростило для аграриев получение субсидии на агрострахование

Правительство РФ упростило для аграриев получение субсидии на агрострахование

Аграрии для получения субсидии на оплату договора агрострахования с господдержкой освобождаются от обязанности предоставлять ряд  документов, которые требуются для получения господдержки по другим направлениям – такую меру  озвучил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства России 30 апреля.

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