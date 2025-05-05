Правительство РФ упростило для аграриев получение субсидии на агрострахование

Аграрии для получения субсидии на оплату договора агрострахования с господдержкой освобождаются от обязанности предоставлять ряд документов, которые требуются для получения господдержки по другим направлениям – такую меру озвучил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства России 30 апреля.